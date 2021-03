Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.

В понедельник утром Китайское метеорологическое управление объявило “желтый” уровень опасности.

По данным синоптиков, песчаная буря распространилась с территории Монголии (пустыня Гоби) и с китайского автономного района Внутренняя Монголия на провинции Ганьсу, Шаньси и Хэбэй, окружающие Пекин.

Песок принес сильный ветер из Монголии.

В результате в Пекине беспрецедентно выросли показатели загрязненности воздуха: уровень загрязнения в некоторых районах в 160 раз превышает рекомендованную норму.

В понедельник уровень загрязнения в шести центральных районах Пекина достиг более чем 8100 микрограммов на кубический метр. Стоит отметить, что в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) считают уровни от 0 до 54 “хорошими”, а от 55 до 154 – “умеренными”.

Сотни авиарейсов были отменены или отложены, поскольку небо над городом покрылось “апокалиптическим” оранжевым туманом. Видимость в городе существенно снизилась.

Школам рекомендовали отменить мероприятия на свежем воздухе. Людям, у которых есть респираторные заболевания, посоветовали оставаться в закрытых помещениях.

“Это похоже на конец света. При такой погоде я очень, очень не хочу находиться на улице”, – заявила в комментарии Reuters 25-летняя жительница Пекина Флора Цзоу.

Hazardous air quality in the Chinese capital of Beijing as the worst sandstorm in a decade hit this morning… 🏜💨😷

Simon pic.twitter.com/hY1QAy0gyM

— BBC Weather (@bbcweather) March 15, 2021