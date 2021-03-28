Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что из-за бури ухудшилась видимость — не видны даже вершины некоторых небоскребов, а люди вынуждены прикрывать глаза и лицо.
Официальный индекс качества воздуха Пекина достиг максимального уровня в 500 в воскресенье утром, а количество плавающих частиц, известных как PM10, в некоторых районах превышает 2000 микрограммов на кубический метр.
Показания более мелких частиц PM2,5 были выше 300 микрограммов на кубический метр, что намного выше китайского стандарта в 35 микрограммов.
Частицы PM2,5 особенно вредны, потому что они очень крошечные и могут попадать в кровоток, в то время как PM10 – более крупные частицы, которые могут попасть в легкие.
Китайское метеорологическое управление выпустило “желтое” предупреждение и сообщило, что песчаная буря распространилась на северные провинции Китая, задела Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также и город Тяньцзинь. Предыдущая песчаная буря накрыла страну со стороны Монголии.
- Ранее в Грузии на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал снег с красноватым оттенком.
- В августе 2019 года на курортный поселок Кирилловка, что в Запорожской области, обрушилась песчаная буря. Небо по цвету сравнялось с песком.