Столицу Китая - Пекин второй раз за две недели накрыла сильная песчаная буря из-за ветра из Монголии и северо-западного Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за бури ухудшилась видимость — не видны даже вершины некоторых небоскребов, а люди вынуждены прикрывать глаза и лицо.

Официальный индекс качества воздуха Пекина достиг максимального уровня в 500 в воскресенье утром, а количество плавающих частиц, известных как PM10, в некоторых районах превышает 2000 микрограммов на кубический метр.

Показания более мелких частиц PM2,5 были выше 300 микрограммов на кубический метр, что намного выше китайского стандарта в 35 микрограммов.

Частицы PM2,5 особенно вредны, потому что они очень крошечные и могут попадать в кровоток, в то время как PM10 – более крупные частицы, которые могут попасть в легкие.

Китайское метеорологическое управление выпустило “желтое” предупреждение и сообщило, что песчаная буря распространилась на северные провинции Китая, задела Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также и город Тяньцзинь. Предыдущая песчаная буря накрыла страну со стороны Монголии.