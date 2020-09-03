Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила салон красоты в Сан-Франциско в то время, как он был официально закрыт в связи с эпидемией COVID-19. Президент США Дональд Трамп не оставил инцидент без внимания.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 1 сентября, американский телеканал Fox News обнародовал видео с камер видеонаблюдения салона красоты ESalonSF в Сан-Франциско.

На кадрах, сделанных в 15 часов понедельника, 31 августа, можно увидеть спикера Палаты представителей, члена Демократической партии Нэнси Пелоси.

Она идет по салону после того, как ей помыли голову, с влажными волосами. При этом на ней нет маски. Далее за ней следует ее стилист в черной маске.

Как известно, салоны красоты в Сан-Франциско были закрыты с марта. Власти разрешили их работу с 1 сентября. Но исключительно при условии соблюдения правил и исключительно на открытом воздухе.

В комментарии Fox News владелица салона Эрика Куис рассказала, что не планировала открывать салон до 1 сентября и тем более способствовать работе сотрудников вопреки правилам.

По ее информации, помощники Пелоси связались лично со стилистом, который арендует место в этом салоне, и он согласился ее принять. При этом Пелоси вымыли голову, высушили феном (пользование феном в салонах запрещено местными властями) и сделали прическу.

Владелица салона решительно осудила спикера за этот поступок.

“Это была пощечина, которую она сделала. Вы знаете, она чувствует, что может просто прийти и сделать свои дела, пока никто не может, а я не могу работать”, — сказала она.

Представитель Пелоси Дрю Хэммилл в комментарии для СМИ заявил, что она просто соблюдала правила, о которых ей сообщил работник салона.

“Спикер всегда носит маску и придерживается местных правил касательно COVID-19. Представитель этой компании предложил спикеру прийти в понедельник и сказал ей, что город позволил им принимать одного клиента за раз. Спикер выполнила правила, представленные ей этим учреждением”, — сказал он, заверив, что Пелоси сняла маску только на то время, когда мыла голову.

То есть, как видно, работник салона действительно заверил Пелоси в том, что правила работы парикмахерских в Сан-Франциско позволяют принимать клиентов в помещениях, и тем более разрешать им снимать маски и пользоваться феном, он дезинформировал ее, а она — не проверила.

Почему этот случай привлек внимание?

Этот случай привлек так много внимания в частности из-за того, что Пелоси, как и многие другие представители Демократической партии критиковали Дональда Трампа и его администрацию за их реакцию на пандемию и пренебрежение рекомендациями относительно ношения масок и соблюдения дистанции.

Сама Пелоси неоднократно подчеркивала необходимость ношения масок повсюду. Аналогичные правила ней были введены в Палате представителей, пишет Fox News. Так в июле спикер объявила, что маски теперь обязательными для ношения во время заседаний в Палате представителей.

“Члены и сотрудники будут обязаны носить маски все время в холле Палаты представителей. Председатель ожидает, что все члены и персонал будут соблюдать это требование как проявление уважения. Членам и сотрудникам не разрешается входить в зал без маски. Спикер рассматривает отсутствие маски как серьезное нарушение правил приличий”, — сказала она.

Тогда же она говорила, что наделена полномочиями диктовать правила и считает это “высшей ответственностью в случае пандемии”. По новым правилам, Пелоси может даже принуждать членов палаты покинуть зал в случае, если они не носят маски.

Реакция Трампа

Главный редактор CNN Крис Силицца называет этот поступок Пелоси “подарком” для Трампа.

Силицца отвчает, что кампания Трампа на выборах 2020 целиком построена на том, чтобы тролить либералов и СМИ.

Этот случай, по словам журналиста, только подтверждает позицию американского лидера и союзников-республиканцев, которые утверждают, что демократы живут по двойным стандартам и пользуются правилом “делай, как я говорю, а не как я делаю”.

Трамп, известный своей активностью в Twitter, уже сделал не один репост по этому поводу. В частности, он поделился материалом Fox News, в котором рассказывается о посещении Пелоси салона.

И комментариями известного правого Интернет-тролля, который написал: “Если Нэнси Пелоси может сделать прическу лично — вы можете проголосовать лично. Передайте это”.

Это сообщение отсылает к спору между Трампом и демократами по поводу инициативы последних провести голосование на выборах президента в ноябре с помощью почты из-за пандемии.

А еще поста аккаунта в его поддержку с подписью: “Слева: Нэнси Пелоси унижает американцев, говоря: “ты должен носить свою маску “. Права: Нэнси Пелоси вчера нарушила загадочные правила для салонов и не носила маски”.

Он и сам оставил комментарий с критикой в адрес Пелоси.