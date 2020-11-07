Такое заявление она сделала на первом после выборов брифинге в пятницу.
Пелоси называла кандидата “новоизбранным президентом Байденом” и заявляла о его победе.
“Сегодня утром стало ясно, что Джо Байдена и Камала Харрис выигрывают Белый дом”, – сказала спикер.
Эту победу Пелоси называет победой в “войне”.
“Это борьба не на жизнь, а на смерть. За судьбу нашей демократии, как он говорит, души нашей страны. Мы не выигрывали каждую битву в Палату представителей, но победили в войне”, – добавила она.
Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020
Заметим, победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.
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