Такое заявление она сделала на первом после выборов брифинге в пятницу.

Пелоси называла кандидата “новоизбранным президентом Байденом” и заявляла о его победе.

“Сегодня утром стало ясно, что Джо Байдена и Камала Харрис выигрывают Белый дом”, – сказала спикер.

Эту победу Пелоси называет победой в “войне”.

“Это борьба не на жизнь, а на смерть. За судьбу нашей демократии, как он говорит, души нашей страны. Мы не выигрывали каждую битву в Палату представителей, но победили в войне”, – добавила она.

Заметим, победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.

  • #Буквы внимательно следят за ходом выборов в США. Все детали вы можете прочитать здесь.
  • Коротко о состоянии дел по состоянию на вечер 6 ноября, шансах кандидатов и причинах изменения симпатий в колеблющихся штатах – в материале #Букв.