Об этом сообщают #Буквы.
Накануне компания Pfizer объявила первые результаты испытаний своей вакцины от коронавируса.
Пенс, реагируя на это, рассказал об этих результатах как о плоде совместной работы компании и правительства.
“Огромные новости: благодаря государственно-частному партнерству, созданному президентом Дональдом Трампом, Pfizer объявила, что испытания вакцины против коронавируса эффективны, она предотвратила заражение у 90% добровольцев”, – написал он.
Однако в понедельник, 9 ноября, в компании сообщили, что не получали денег на создание вакцины от американского правительства.
“Мы никогда не брали денег ни от правительства США, ни от кого”, – сообщила в комментарии The New York Times руководитель отдела разработки вакцин Pfizer Кэтрин Янсен.
Позже в компании объяснили, что правительство заказало у них потенциальную вакцину, но они не получали финансирования для развития проекта, в отличие от своих соперников.
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Pfizer объявила об успехах в испытании вакцины от COVID-19. Что это значит и чего ожидать?