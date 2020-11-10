Вице-президент США Майк Пенс рассказал о достижениях при испытании вакцины против коронавируса от компании Pfizer как о достижениях администрации Дональда Трампа. Но компания не финансировалась правительством.

Об этом сообщают #Буквы.

Накануне компания Pfizer объявила первые результаты испытаний своей вакцины от коронавируса.

Пенс, реагируя на это, рассказал об этих результатах как о плоде совместной работы компании и правительства.

“Огромные новости: благодаря государственно-частному партнерству, созданному президентом Дональдом Трампом, Pfizer объявила, что испытания вакцины против коронавируса эффективны, она предотвратила заражение у 90% добровольцев”, – написал он.

Однако в понедельник, 9 ноября, в компании сообщили, что не получали денег на создание вакцины от американского правительства.

“Мы никогда не брали денег ни от правительства США, ни от кого”, – сообщила в комментарии The New York Times руководитель отдела разработки вакцин Pfizer Кэтрин Янсен.

Позже в компании объяснили, что правительство заказало у них потенциальную вакцину, но они не получали финансирования для развития проекта, в отличие от своих соперников.