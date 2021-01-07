Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В 20:00 по восточному времени (03:00 7 января по Киеву) Пенс возобновил совместное заседание Палаты представителей и Сената США. На заседании Конгресс подсчитать и утвердить голоса выборщиков в каждом из 50 штатов и округе Колумбия, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена.

Как сообщалось, до объявления перерыва из-за захвата здания Капитолия Конгресс успел утвердить 12 из 538 голосов выборщиков. Заседание завершили на рассмотрении голосов выборщиков штата Аризона. Несколько законодателей Республиканской партии возражали из-за победы Байдена в штате, из-за чего Палата представителей и Сенат разошлись в разные залы для обсуждения.

Открывая заседание вновь Пенс сказал:

“Те, кто сегодня сотворил хаос в нашем Капитолии, вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Свобода побеждает”.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер во время выступления вскоре после возобновления заседания возложил ответственность за случившееся на президента Трампа.

“Этот храм демократии был осквернен. Это будет пятном на нашей стране, которое не так легко смыть. Это страшное и незабываемое наследие 45-го президента США, несомненно, наше худшее. […] Это во многом было сделано президентом Трампом. Это его ответственность, его вечный стыд. Сегодняшние события, безусловно, без него не состоялись бы. Теперь 6 января будет одним из самых темных дней новейшей американской истории”, — сказал он.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в своем заявлении заявил, что несмотря на то, что произошло, Конгресс сегодня определит “победителя выборов 2020 года”.

“Мы не будем поклоняться беззаконию или запугиванию. Мы вернулись на свои посты, мы выполним свой долг перед нацией, предусмотренный Конституцией. И мы сделаем это сегодня вечером. […] Они пытались нарушить нашу демократию, они не смогли. Они не смогли помешать Конгрессу. Это неудачное восстание лишь подчеркивает, насколько важной для нашей республики является задача, которая стоит перед нами”, — сказал он.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.

Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендантский час.

Трамп поручил Национальной гвардии и другим федеральным службам защиты оказать помощь в реагировании на мятежников в Капитолии США.

Около 00:00 7 января здание Капитолия освободили от протестующих.