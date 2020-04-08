Кабинет Министров Украины планирует в ближайшие дни запустить систему оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через Укрпочту или телефонные "горячие линии" банков.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

“Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на “горячую” линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов”, – сказано в сообщении.

Также получатели пенсий и пособий смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В Кабмине также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через онлайн-сервисы.

С 6 апреля люди в возрасте 60 лет и старше должны самоизолироваться и не выходить на улицу без крайней надобности.