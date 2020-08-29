Об этом пишет The Guardian.
Мора родился 10 марта 1910 года, а Кинтерос – 16 октября 1915 года. Они тайно поженились 7 февраля 1941 года в первой церкви, построенной испанцами в Кито.
Семьдесят девять лет спустя они все еще вместе – оба в здравом уме и оба здоровы, хотя родственники говорят, что они немного подавлены, потому что скучают по своим большим семейным посиделкам, которых приходится избегать из-за эпидемии коронавируса.
В средине августа пару внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
- В Сети появилось множество мемов на семейную пару американских адвокатов, которые с оружием в руках обороняли свой дом от участников акции протеста Black Lives Matter.