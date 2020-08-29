Об этом пишет The Guardian.

Мора родился 10 марта 1910 года, а Кинтерос – 16 октября 1915 года. Они тайно поженились 7 февраля 1941 года в первой церкви, построенной испанцами в Кито.

Семьдесят девять лет спустя они все еще вместе – оба в здравом уме и оба здоровы, хотя родственники говорят, что они немного подавлены, потому что скучают по своим большим семейным посиделкам, которых приходится избегать из-за эпидемии коронавируса.

В средине августа пару внесли в Книгу рекордов Гиннеса.