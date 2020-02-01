Пенсионерка, которой нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.

С женщиной пообщались журналисты издания “Мой Кропивницкий”.

Пенсионерку зовут Любовь Павловна Колючая. Она проживает в селе Аджамка Кировоградской области, ранее работала диспетчером на автовокзале.

Комментируя предложение нардепа Брагаря продать собаку, чтобы заплатить за “коммуналку”, женщина заявила: “Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше, если не умеют управлять”.

Пенсионерка уточнила, что имеет 31 год стажа и получает 2000 грн пенсии, которая уходит на оплату коммунальных услуг.

Женщина также сообщила, что действительно имеет собаку по кличке Шарик, но продавать ее не намерена.

“Есть! Она уже старая. Уже 14 год. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего”, – заявила она.

Пенсионерка также сообщила, что разочарована тем, что голосовала за действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах.

“Голосовала за Зеленского. Думали, будет улучшение. Но пришло разочарование”, – отметила она.

Любовь Павловна также сообщила, что на парламентских выборах голосовала за президентскую партию “Слуга народа”.

“За “Слугу народа” (голосовала, – ред). Теперь получается, что вот так они говорят. Подставили нас”, – заявила женщина.

Напомним, Евгений Брагарь в студии канала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубліковано Букви Субота, 1 лютого 2020 р.