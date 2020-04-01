С 1 апреля украинцев ожидают перемены и новшества. Несмотря на карантин, дети будут обучаться дома, пенсионеров ждут надбавки, пасхальные богослужения пройдут в онлайн-режиме. А еще в апреле стартует очень важный второй этап медреформы.

#Буквы рассказывают о том, что измениться для украинцев с 1 апреля.

Второй этап медреформы

С 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.

Если пациенту даст направление семейный врач, то государство будет оплачивать такие услуги:

• экстренная помощь; • консультации у специалистов для детей и взрослых (от аллерголога до ортопеда); • стоматологическая помощь (плановая стоматологическая помощь детям до 16 лет, ургентная стоматологическая помощь взрослым и детям); • обследования для раннего выявления онкозаболеваний (маммография, бронхоскопия, гистероскопия, колоноскопия, цистоскопия и прочее); • роды (физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата и так далее); • помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях; • лечение сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, инфарктов).

Лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, медицинская помощь женщинам при родах, а также недоношенным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде, определены приоритетными в сфере здравоохранения в 2020-2022 годах.

Точную информацию о каждой услуге и том, является она платной или бесплатной в каждом отдельно взятом медучреждении, можно будет получить на месте.

Кроме того, каждое медучреждение, соответствующее нормам, может заключить договор с Национальной службой здоровья Украины на предоставление хирургической помощи, предусматривающий проведение хирургических операций взрослым и детям на стационарном этапе по специальностям: гинекология, нейрохирургия, онкогинекология, онкология, ортопедия и травматология, отоларингология, офтальмология, трансплантология, урология, хирургия сердца и магистральных сосудов, челюстно-лицевая хирургия и прочее.

С апреля в Украине запускают электронные больничные.

Пенсии и надбавки

С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Кроме того, правительство проведет индексацию пенсий. При этом размер индексации составит 11 %.

Как отмечать Пасху

В этом году празднование Пасхи будет проходить в режиме карантина, который продлен до 24 апреля.

У римо-католиков Пасха 12 апреля, а у православных и греко-католиков – 19 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. По итогам встречи он анонсировал проект “Пасха дома”.

В Православной церкви Украины ранее уже разрешили проводить богослужения без верующих в связи с карантином. Во время проведения богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.

Предстоятель Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав также дал советы, как во время пандемии COVID-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

В УПЦ МП пока не обнародовали каких-либо рекомендаций по поводу празднования Пасхи. Ранее было рекомендовано ограничить количество людей в храме во время богослужений – не более 10 человек одновременно.

Онлайн-школа

30 марта Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект “Всеукраинская школа онлайн”. Так, пока в стране карантин, с 6 апреля для школьников в рамках дистанционного обучения будет транслироваться проект “Всеукраинская школа онлайн”.

“Сезон тишины” в природе

В Украине с 1 апреля начинается “сезон тишины”. Это время, когда в лесах и других природных зонах запрещены любые действия, которые создают шум.

“Сезон тишины” согласно статье 39 закона Украины “О животном мире” необходим для воспроизводству популяции лесных зверей и птиц.

Что запрещено:

санитарная рубка леса;

стрельба;

взрывные работы;

фейерверки;

проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах;

использование моторных маломерных судов.

Продлиться “сезон тишины” до 15 июня.

Когда будет конец карантина?

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что карантин может быть продлен до середины мая. По его словам, страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая.

Напомним, что 25 марта Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля.