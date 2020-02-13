Руководство Пентагона может принять решение о дисциплинарном взыскании в отношении главного свидетеля в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Речь идет об экс-сотруднике Совета нацбезопасности украинского происхождения Александре Виндмане, который слушал разговор президента.

Об этом сообщает The Hill.

После того как Виндман слышал телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, он заявил на слушаниях в деле об импичменте о том, что президент США оказывал давление с целью получения личной политической выгоды.

После того как Виндмана уволили из Белого дома, и он перешел на работу в Пентагон, Трамп заявил, что не мешало бы применить какое-либо дисциплинарное взыскание в отношении военного.

“Мы отправили Виндмана прочь в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать относительно него так, как посчитают нужным”, – заявил Трамп.

Президент США считает, что Виндман предоставил Палате представитель ложную информацию о том, что происходило во время его телефонного разговора с Зеленским.

“Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским… Смысл разговора был вполне приемлемым”, – заявил Трамп.

Он также добавил, что вскоре в Белом доме ожидаются новые отставки.

Тем временем в Палате представителей Конгресса США не согласны с предложением президента наказать Виндмана.

“Его карьера должна продвигаться на основании его талантов и возможностей”, — заявил Мак Торнберри, высокопоставленный республиканец в комитете по вооруженным силам.

Он подчеркнул, что военные не могут применять какое-либо взыскание в отношении Виндмана основываясь лишь на том, что он давал показания против Трампа в Конгрессе.

“Суть в том, чтобы относиться к нему так же, как ко всем остальным”, – добавил Торнберри.

После ухода из Белого дома, Виндман, вероятнее всего, пройдет курс в Военном колледже армии.

Министр обороны Марк Эспер еще до увольнения Виндмана говорил, что не видит причин для “наказания” Виндмана.

“Мы защищаем всех наших людей, военнослужащих, от мести или чего-то подобного. У нас уже были такие прецеденты”, – заявил глава Пентагона.