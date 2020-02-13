Об этом сообщает The Hill.
После того как Виндман слышал телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, он заявил на слушаниях в деле об импичменте о том, что президент США оказывал давление с целью получения личной политической выгоды.
После того как Виндмана уволили из Белого дома, и он перешел на работу в Пентагон, Трамп заявил, что не мешало бы применить какое-либо дисциплинарное взыскание в отношении военного.
“Мы отправили Виндмана прочь в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать относительно него так, как посчитают нужным”, – заявил Трамп.
Президент США считает, что Виндман предоставил Палате представитель ложную информацию о том, что происходило во время его телефонного разговора с Зеленским.
“Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским… Смысл разговора был вполне приемлемым”, – заявил Трамп.
Он также добавил, что вскоре в Белом доме ожидаются новые отставки.
Тем временем в Палате представителей Конгресса США не согласны с предложением президента наказать Виндмана.
“Его карьера должна продвигаться на основании его талантов и возможностей”, — заявил Мак Торнберри, высокопоставленный республиканец в комитете по вооруженным силам.
Он подчеркнул, что военные не могут применять какое-либо взыскание в отношении Виндмана основываясь лишь на том, что он давал показания против Трампа в Конгрессе.
“Суть в том, чтобы относиться к нему так же, как ко всем остальным”, – добавил Торнберри.
После ухода из Белого дома, Виндман, вероятнее всего, пройдет курс в Военном колледже армии.
Министр обороны Марк Эспер еще до увольнения Виндмана говорил, что не видит причин для “наказания” Виндмана.
“Мы защищаем всех наших людей, военнослужащих, от мести или чего-то подобного. У нас уже были такие прецеденты”, – заявил глава Пентагона.
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