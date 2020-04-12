Пентагон использует свои полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве, для увеличения поставок медицинских масок, на которые сейчас повышен спрос в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Респираторы N95, которых сегодня критически недостаточно, необходимы для защиты медицинских работников от коронавируса. Американское военное ведомство потратит 133 миллиона долларов США на увеличение производства респираторов N95.

Подполковник Майк Эндрюс отметил, что эта сумма увеличена более, чем на 39 миллионов в течение и увеличение производства произойдет в течение следующих 90 дней, сказал в своем заявлении подполковник Майк Эндрюс. Он добавил, что в ближайшие дни Пентагон определит компании, участвующие в контракте.

Отметим, Пентагон впервые использует закон эпохи Корейской войны для удовлетворения потребностей в условиях коронавирусе после того, как эти меры одобрил в пятницу Белый дом.

Закон об оборонном производстве, принятый в 1950 году и дает президенту право расширять производство ключевых материалов или изделий в целях национальной безопасности и по другим причинам до промышленных масштабов.