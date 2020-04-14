Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Мы видим много игроков в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить Западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира”, – сказала заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.

По ее словам, Россия распространяет через свои пропагандистские медиа Russia Today и Sputnik фейковую информацию про коронавирус на Западе.

Уточняется, что в марте в российских медиа заявляли, что мыть руки неэффективно при пандемии коронавируса.

Также Купер добавила, что некоторые другие “альтернативные СМИ”, которые не настолько откровенно, но тоже финансируются Кремлем, заявляли, что пандемии коронавируса в мире нет, а в Италии люди умирают от обыкновенного гриппа.

В Пентагоне призвали Россию прекратить распространение дезинформации о коронавирусе.