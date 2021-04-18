Міністерство оборони США підтвердило, що фото та відео 2019 року, на яких зафіксували "невизначений летючий об'єкт" (НЛО) ㅡ справжні.

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

На одному з відео, яке опублікував режисер-документаліст Джеремі Корбелла (Jeremy Corbell), відображений об’єкт трикутної форми, який летить і випускає пульсуюче світло.

За словами представника Міністерства оборони США Сьюзан Гоф (Susan Gough) відео, а також зображення інших аномальних атмосферних явищ дійсно були зроблені військовослужбовцями ВМС.

Окрім того, вона підтвердила, що працівники ВМС сфотографували також три невстановлені летючі об’єкти: один у формі “кулі”, один ㅡ у формі “жолудя” та ще один, який описують як “металевий аеростат”.

Гоф додала, що Пентагон не буде публічно обговорювати подробиці того, що відбувається на відео “для забезпечення безпеки операцій і щоб уникнути розкриття інформації, яка може бути корисною для потенційних супротивників”.

Вона також зазначила, що спеціальний підрозділ Міноборони США, який вивчає НЛО, вже включив ці випадки до своїх поточних експертиз.

У серпні 2020 року Пентагон оголосив, що сформує робочу групу для розслідування.

Варто відзначити, що члени Конгресу і представники Пентагону вже давно стурбовані появою невпізнаних об’єктів, що пролітають над військовими базами США.