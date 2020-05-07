В Пентагоне заявили, что во время глобальных военных операций Соединенных Штатов в 2019 году были убиты 132 мирных жителя в разных странах мира.

Об этом сообщает AFP.

Также в Минобороны США отметили, что 91 мирного жители американские военные ранили.

Большинство раненых и погибших – граждане Афганистана. Из них 108 человек погибли, а 75 получили ранения.

Также в отчете Пентагона указывается, что Министерство обороны “не выявило каких-либо жертв среди гражданского населения в результате военных операций США в Йемене и Ливии”.

В Ираке и Сирии американские военные взяли ответственность за смерть 22 гражданских и ранение 13 человек.

Двух мирных жителей военные США убили, а троих ранили – в Сомали.

В Пентагоне пояснили, что это официальные цифры. При этом, названное количество гражданских жертв американских военных операций значительно ниже, чем цифры, которые ранее оглашали различные неправительственные организации.

Речь идет, прежде всего, об убитых мирных гражданах в Сирии, Ираке, Сомали, Афганистане в 2019 году.

По оценкам неправительственной организации Airwars, которая отслеживает жертв мирных бомбардировок по всему миру, только в Сирии в прошлом году при поддержке США были убиты от 465 до 1113 гражданских лиц.

“Представление министерством обороны доклада за этот год знаменует некоторый прогресс в плане прозрачности военных операций США. Однако содержание доклада говорит о том, что Пентагон по-прежнему недооценивает жертвы среди мирного населения”, – сказала Дафна Эвиатар из американского отделения Amnesty International.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) также подверг критике отчет. Директор ACLU Хина Шамси повторила, что администрация президента США Дональда Трампа “недооценивает” число гражданских лиц, убитых или раненых за границей.

“По сравнению с заслуживающими доверия независимыми СМИ и расследованиями правозащитных групп, очевидно, что расследования Пентагона по-прежнему крайне неадекватны”, – сказала она в заявлении.