Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

Это первое официальное подтверждение того, что США действительно занимаются разработкой той самой “супер-пупер” ракеты, которая превышает скорость звука в 17 раз. Именно эти “факты” ранее называл Трамп, чтобы охарактеризовать разработку.

“На самом деле президент имел в виду недавние летные испытания, которые мы провели в марте, когда скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука”, — сказал высокопоставленный представитель Пентагона.

При этом, чиновник отметил, что американские системы вряд ли будут развернуты ранее 2023 года.

Учитывая высокую скорость таких ракет и их способность маневрировать в атмосфере, гиперзвуковые ракеты особенно трудно защищать от использования обычных систем ПРО, которые предназначены для противодействия и перехвата баллистических ракет, траектория которых гораздо более предсказуема, чем их гиперзвуковые аналоги.