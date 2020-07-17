Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.
Это первое официальное подтверждение того, что США действительно занимаются разработкой той самой “супер-пупер” ракеты, которая превышает скорость звука в 17 раз. Именно эти “факты” ранее называл Трамп, чтобы охарактеризовать разработку.
“На самом деле президент имел в виду недавние летные испытания, которые мы провели в марте, когда скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука”, — сказал высокопоставленный представитель Пентагона.
При этом, чиновник отметил, что американские системы вряд ли будут развернуты ранее 2023 года.
Учитывая высокую скорость таких ракет и их способность маневрировать в атмосфере, гиперзвуковые ракеты особенно трудно защищать от использования обычных систем ПРО, которые предназначены для противодействия и перехвата баллистических ракет, траектория которых гораздо более предсказуема, чем их гиперзвуковые аналоги.
- В мае Трамп заявлял, что в США активно разрабатывают новую ракету, которая станет самой быстрой в мире, развивая в 17 раз больше скорость чем существующие.