Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию чиновника Минобороны США и помощника конгрессмена.

Отмечается, что Украина продвинулась в ключевых реформах, что является условием для получения пакета помощи. В частности, Киев добился успеха в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора.

Этот пакет является второй половиной из 250 млн долларов помощи, выделенных на содействие безопасности Украины, которые были ассигнованы Конгрессом в Законе об утверждении государственной обороны 2020 года.

При этом, представитель Пентагона пока отказался комментировать эту информацию, сославшись на политику ведомства не комментировать пакеты вооружений, которые находятся на рассмотрении Конгресса.

По данным CNN, новый пакет помощи включает мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания приближения артиллерийского и ракетного огня, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи, в том числе 100 тактических планшетов и два патрульных катера, что считается особенно важным вкладом с учетом напряженности отношений Украины с Россией в Черном и Азовском морях.