Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

В июне чиновник опубликовал фото Трампа с Библией в руках и сравнил его с Адольфом Гитлером, лидером нацисткой Германии. Теперь в Пентагоне начали расследование относительно некоторых постов чиновника. Пост-сравнение Трампа и Гитлера – среди них.

В связи с этим страница чиновника временно закрыта для пользователей.

Фото Трампа с библией в руках было сделано 1 июня, в разгар демонстраций Black Lives Matter против чрезмерно агрессивной работы полиции после смерти Джорджа Флойда. Тогда полиция США очистила Лафайет-сквер, парк напротив Белого дома, который традиционно использовался для мирных протестов и демонстраций. Власти использовали слезоточивый газ, щиты для массовых беспорядков и дубинки, чтобы очистить территорию, прежде чем Трамп пересек парк, чтобы сфотографироваться перед церковью с Библией в руках.

Представитель Командования специальных операций Кеннет Макгроу сказал, что Торреса-Эстраду перенаправили на другую работу, пока не завершится расследование.

Министру обороны Ллойду Остину доложили о сообщениях его подчиненного в социальных сетях и расследовании Командования специальных операций.

USSOCOM welcomes our new Chief of Diversity & Inclusion, Mr. Richard Torres-Estrada. We look forward to his contribution in enhancing the capabilities and effectiveness of #SOF through diversity of talent, helping us recruit the best of the best. #QuietProfessionals pic.twitter.com/Z6aJnz91mx

— USSOCOM (@USSOCOM) March 25, 2021