Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Он пояснил, что в Минобороны существует некий список из шести приоритетов, касающихся работы ведомства. Эспер отметил, что уже перенес вопрос поставки гиперзвукового оружия “на самый верх” списка приоритетов.
“В марте армия и флот США достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году”, – заявил Эспер.
Также в Пентагоне планируют увеличить в течение следующих пяти лет капиталовложения в гиперзвуковые системы для ускорения испытаний.
- В мае Трамп заявлял, что в США активно разрабатывают новую ракету, которая станет самой быстрой в мире, развивая в 17 раз больше скорость чем существующие.