В Министерстве обороны США (Пентагоне) заявили, что рассчитывают оснастить сухопутные силы страны гиперзвуковым оружием к 2023 году.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он пояснил, что в Минобороны существует некий список из шести приоритетов, касающихся работы ведомства. Эспер отметил, что уже перенес вопрос поставки гиперзвукового оружия “на самый верх” списка приоритетов.

“В марте армия и флот США достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году”, – заявил Эспер.

Также в Пентагоне планируют увеличить в течение следующих пяти лет капиталовложения в гиперзвуковые системы для ускорения испытаний.