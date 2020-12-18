Пентагон приостановил подготовку к передаче власти Байдена

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высших должностных лиц администрации.

Команда Байдена надеется, что взаимодействие с Пентагоном продолжится после праздничной паузы. Чиновники до сих пор не знают, что побудило Миллера к этому решению. Вероятно, на это решение повлиял действующий президент Трамп.

Шаг Миллера продемонстрировал недоверие Пентагона к избранному президенту Джо Байдену.

Известно, что вечером в четверг Миллер неожиданно приказал чиновникам Пентагона отменить запланированные переходные встречи.

Один из чиновников Пентагона отметил, что это решение не несет большого значения. Он назвал шаг Миллера “простой задержкой последних запланированных встреч до Нового года”.

“Сегодня и на следующей неделе у нас было и будет более двух десятков заседаний. Сотрудники Министерства обороны, которые работали на заседаниях, были перегружены количеством совещаний. Тем самым высшим руководителям нужно было выполнять повседневную работу, но они были поглощены переходными действиями… После праздников мы отведем две недели на процедуру передачи власти. Мы все еще хотим продуктивного перехода”, – сказал чиновник.

Сенатор штата Северная Каролина Боб Стейнбург в своем Facebook перефразировал комментатора консервативного парламента и сделал радикальное предложение действующему президенту Дональду Трампу.