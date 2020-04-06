Об этом сообщает британское издание The Sun.
“Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон, продали с аукциона за 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов)”, – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что перчатка, украшенная кристаллами, была постоянным атрибутом певца еще с начала 1980-х годов.
Сообщается, что покупатель получил также письмо, в котором сказано, что перчатка Майкла Джексона в 1998-м году была подарена Детскому фонду ООН.
Легендарный поп-исполнитель Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.
- Члены семьи поп-певца Майкла Джексона и люди из его окружения сняли фильм “Neverland Firsthand” (“Неверлэнд из первых рук”, – ред.) и выступили против обвинений музыканта в педофилии.