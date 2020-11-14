Перед матчем в Германии у четырех футболистов сборной Украины обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

В частности, COVID-19 подхватили Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер сборной Вадим Комардин.

“К сожалению, ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у сборников в помещении отеля Steinberger Grand Hotel, дали положительные результаты”, – говорится в сообщении.

Таким образом, лица, у которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных номерах. Остальные команды выехала на предматчевую тренировку на “СБ Арене”, которая началась с 15-минутным опозданием.

В субботу около 14:00 по киевскому времени в отеле будет осуществлено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Отметим, что сегодня, 14 ноября, в Лейпциге в рамках турнира Лиги наций состоится матч Германия-Украина.