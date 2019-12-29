Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).
Так, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Схід”:
- вблизи Широкино – из ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку с Водяное – из автоматических гранатометов.
Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Північ”:
- в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;
- рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 минут;
- три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За вчера потерь с нашей стороны не было.
Сегодня пророссийские боевики еще не стреляли.
- 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.