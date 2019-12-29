28 декабря на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).

Так, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Схід”:

вблизи Широкино – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку с Водяное – из автоматических гранатометов.

Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Північ”:

в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;

рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 минут;

три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За вчера потерь с нашей стороны не было.

Сегодня пророссийские боевики еще не стреляли.