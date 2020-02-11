Об этом рассказал в интервью “Экономической правде” первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

“Строительство метро на Троещину необходимо начинать со станции метро “Вокзальная”. Сперва надо соединить “Вокзальную”, “Лукьяновскую” и “Тараса Шевченко”. После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро – Жулян или Троещины”, – отметил Поворозник.

Он уточнил, что изначально рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро “Тараса Шевченко” по открытой части до Русановских садов.

“Однако сейчас станция “Тараса Шевченко” загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно”, – рассказал Поворозник.

В КГГА также не отказываются от проекта запуска трамтрейна от Троещины (рельсовой системы с повышенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности одновременной эксплуатации трамвайной и железнодорожной инфраструктур).

В КГГА собираются договариваться с “Укрзализныцей” в части использования путей железной дороги на территории Киева.

“Проект “трамтрейн” – это выход за пределы Киева. Практически ко всем городам-спутникам столицы подведена железная дорога: в Борисполь, Бровары, Ирпень, Вышгород. Железная дорога могла бы решить проблему пробок на въезде в город. Это большой интересный проект. Нам очень важна позиция “Укрзализныци”. Это агломерационный вопрос”, – подчеркнул Поворозник.