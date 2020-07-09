Covid-19 Украина

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Перед визитом Зеленского в Луцк военные бутылками выгребали воду из луж, — СМИ

Перед визитом президента Владимира Зеленского в Волынскую область военные выгребали воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги.

Четверг, 9 июля 2020, 11:23

Фото: 24 канал

Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на информацию источника с 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.

Так, сегодня, 9 июля Зеленский посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас находится в Луцке.

Перед его визитом военным приказали с помощью бутылок и листья выгребать воду из луж, чтобы осушить болото.

Приказ дало командование части под видом ремонта дорог, которые не проводились уже примерно в течение 20 лет. Сначала военные осушили ямы на выезде с летного поля на КПП, после чего их залили смолой и засыпали гравием.

Фото: 24 канал

Теги: Владимир Зеленский, лужа, ямы, дороги, , визит, Луцк

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