Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает американский телеканал CNN.
“Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией”, – заявил глава Пентагона.
Он пояснил, что передислокация направлена на усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО).
В целом, США планируют вывести из Германии 12 тысяч своего воинского контингента. Большинство солдат уедет в США, а часть переместят в Италию и Бельгию.
Такое решение принял президент США Дональд Трамп, а большинство союзников НАТО – поддержали. В альянсе рассчитывают, что такая передислокация может усилить позиции Румынии и стран Балтии.
Следующим шагом может быть отправка американских военных ближе к Польше и Прибалтике.
- 11 декабря прошлого года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов. В документе заложена обещанная военная помощь Украине.
- В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.