Часть американских войск вывели из Германии и передислоцировали с целью усилить сдерживание России.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает американский телеканал CNN.

“Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией”, – заявил глава Пентагона.

Он пояснил, что передислокация направлена на усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО).

В целом, США планируют вывести из Германии 12 тысяч своего воинского контингента. Большинство солдат уедет в США, а часть переместят в Италию и Бельгию.

Такое решение принял президент США Дональд Трамп, а большинство союзников НАТО – поддержали. В альянсе рассчитывают, что такая передислокация может усилить позиции Румынии и стран Балтии.

Следующим шагом может быть отправка американских военных ближе к Польше и Прибалтике.