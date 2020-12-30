Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то 5-процентный проходной барьер уверенно преодолели бы 4 партии. При этом поддержка пропрезидентской политсилы "Слуга народа" составляет менее 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 17 по 23 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, проходной барьер уверенно преодолели бы партии “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя”, ВО “Батькивщина”.

В данный момент “Слуга народа” занимает второе место в рейтинге после ОПЗЖ. Поддержка “слуг” составляет 20,9% (среди респондентов, которые определились с выбором).

За ОПЗЖ проголосовали бы 23,1% опрошенных.

За “Европейскую Солидарность” готовы отдать голоса 14,1% респондентов, а за ВО “Батькивщина” – 9,8%.

Балансируют на грани прохождения еще три политсилы: Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), “Украинская стратегия Гройсмана” (5,2%), “Сила и честь” (4,4%).

Остальные партии имеют низкую поддержку.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в ВР, то 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.