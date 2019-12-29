“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території”, - це коротке повідомлення дав офіс президента за підсумками обміну, що спричинив скандал дня через включення в нього беркутівців. СБУ вже оприлюднила список тих, кого вдалося звільнити. Хто ці люди, аналізують Букви

Військові

Володимир Воскобойник – потрапив у полон в кінці травня 2018 року.

Сергій Глондар – боєць 3-го полку спецпризначення. Був захоплений в полон у лютому 2015 року під час виконання бойового завдання. Військові потрапили в засідку.

Олександр Геймур – як пише ТСН, потрапив у полон у травні 2019 року, коли ціла вантажівка із військовими заїхала на окуповану територію.

Іван Дєєв в полоні з 5 лютого 2017 го, пише Сегодня. Доброволець з Хмельницького, служив у спецназі. Був захоплений в полон в Луганську під час виконання розвідувального завдання. Перебував у полоні майже 2 роки і 11 місяців.

Кім Дуванов – старший солдат, потрапив у полон 22 травня біля Новотроїцького Донецької області. Українські військові помилково відхилились від маршруту і були захоплені бойовиками.

Юрій Євтушок – військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, мешканець Любомля. Потрапив у полон наприкінці травня 2018 року разом із напарником Яковом Веремейчиком.

Василь Жемелінський — військовий 57-мої бригади ЗСУ. Він потрапив у полон бойовиків «ДНР» 17 лютого 2018 року під Пісками. Його показували в сюжеті російського ТБ перед обміном і там він заяви, що хоче повернутись до служби в українській армії.

Сергій Іванчук -майор, начальник інженерної служби 8-го полку спецпризначення з позивним «Фугас». 5 лютого 2017 року він потрапив у полон угруповання «ЛНР» разом зі своїм підлеглим, сержантом Іваном Дєєвим. Бойовики звинуватили українських військових у тероризмі і «засудили» на 20 років ув’язнення.

Олександр Коріньков – боєць того полку що і Глондар. В засідку потрапили разом з Глондарем.

Богдан Пантюшенко – командир танку, позивний «Броня». Разом із двома бойовими товаришами його взяли у заручники 18 січня 2015 року. Це було під час операції поблизу селища Спартак і Донецького аеропорту.

Борис Пундор — один із восьми військовослужбовців 43-тьої окремої механізованої бригади «Патріот», які потрапили в полон «ДНР», заїхавши на вантажівці на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019.

Роман Фурсов – молодший сержант, боєць 58-ї бригади, який у 2017 отримав поранення в бою під Кримським і був захоплений бойовиками ЛНР.

Цивільні

Едуард Алоян – водій маршрутки. 11 липня 2019 “Верховний суд “ЛНР” засудив його до 12 років позбавлення волі за “шпигунство”. Алояна звинувачували в тому, що він був завербований СБУ.

За версією “слідства”, здійснюючи пасажирські перевезення, він нібито перевозив на територію “ЛНР” зброю і боєприпаси для диверсійно-розвідувальних груп, а також здійснював фото і відеозйомку об’єктів, що цікавлять українську сторону, повідомляє Еспрессо.

Станіслав Асєєв – жураліст, співпрацював з низкою українських медіа, зокрема – з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкта «Радіо Донбас.Реалії» під псевдонімом «Станіслав Васін».

У заручниках утримується із травня-червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Багненко Лариса – нема інформації

Батрак Дмитро – затриманий у т. зв. ДНР за шпигунство на користь СБУ, начебто робив на нашу користь фото адмінбудівель. Засуджений на 12 років. Влада сепаратистів виклала в мережу його допит

Євген Бражников влітку 2016 був схоплений бойовиками так званого «МГБ ДНР» в окупованому Донецьку за підозрою у співпраці з СБУ та підготовці замаху на ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Володимир Бурцев – нема інформації

Віталій Буянов – мешканець Алчевська був у полоні 4,5 роки. Його звинуватили в тому, що він” вступив в злочинну змова з представниками українських батальйонів “Донбас” і “Азов”, засудили на 12 років.

Вікторія Вороніна – 24 річна мешканка Луганська, засуджена за шпигунство

Олег Галазюк – донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода Олег Галазюкперебував у полоні угруповання «ДНР» з серпня 2017 року.

Роман Гісь – 23-річний донеччанин, “засуджений” бойовиками у липні 2019-го року до 11 років в’язниці.

Тетяна Гончарова – нема інформації

Євген Горбань – нема інформації

Тетяна Горбулич – затримана в Луганську, куди вона їздила до дочки. Звинувачена шпигунстві для українських спецслужб.

Ольга Губкіна- нема інформації

Олександр Данильченко – увійшов до цілої групи так званих “українських диверсантів”. Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині, а також вбивстві так званого начальника управління Народної міліції ЛНР Олега Анащенка.

“Об’єдналися, зв’язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так би мовити, кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися”, – розповів Данильченко після звільнення. За його словами, їх били і катували, але не довго.

Володимир Данильченко – ще один “диверсант”

Василь Деркач – нема інформації

Валентина Єременко – нема інформації

Андрій Женчус – нема інформації

Олена Завальна – нема інформації

Вадим Завацький – нема інформації

Наталія Карачор – мешканка Краматорська, переселенка з Шахтарська. працювала в управлінні освіти, потрапилав полон більше 2 років тому.

Дмитро Карпук – нема інформації

Іван Катишев – ще один з групи українських диверсантів разом з Данильченками.

Сергій Керюхін – немає інформації

Денис Коваль -один з сімох неповнолітніх “ясинуватських диверсантів”, яких у самоназваній «ДНР» «засудили» до 10-15 років ув’язнення. Намагалися звинуватити у ніби-то терористичних актах, підривах автомобілів і диверсіях. Разом з ним у групу входили Владислав Пазушко, Максим Солодовніков, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Арсеній Белавин (їх у списку немає).

Роман Коркішко – мешканець Алчевська, займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та засудили улітку 2019 року до 12 років ув’язнення, повідомляє українська служба ВВС.

Андрій Кочмурадов – затриманий разом з дружиною лікаркою у 2017 бойовиками так званої ДНР за підозрою в передачі СБУ особистих даних абонентів, які отримують послуги від неназваної інтернет-компанії.

Яків Кривошеєв – немає даних

Ігор Кулиш -інформації немає

Олена Лазарєва– дружина Кочмударова, захоплена у 2017.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” у рамках обміну утримуваними особами 127 людей. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.