Передвижения украинцев могут ограничить, если количество случаев COVID-19 достигнет «многих сотен»

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам Геращенко, сейчас власть не ограничивает передвижение граждан. Однако в некоторых населенных пунктах, где уже зафиксированы случаи COVID-19, контролируются выезды.
“На сегодня ограничений на передвижения нету. Мы поставили специальные карантинные посты только в месте двух очагов разноски коронавирусной инфекции. Это город Радомышль, где скончалась женщина, мы контролируем выезд из этого города, чтобы попытаться понять, нет ли еще заболевших. И это населенный пункт в Черновицкой области, где также есть много заболевших”, — сказал он.
При этом замминистра сообщил, что в случае, если количество заболевших в стране достигнет нескольких сотен, может быть принято решение о введении чрезвычайного положения и ограничении передвижения граждан.
“Но если количество заболевших установленных будет измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайном положении. В таком случае уже будет ограничиваться мобильность граждан”, — заявил Геращенко.
При этом Геращенко отметил, что именно таким образом поступили власти 4 странах Европы, где зафиксировано большое количество случаев COVID-19, — во Франции, Италии, Испании и Австрии.
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