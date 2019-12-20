В понедельник, 23 декабря, участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе проведут видеоконференцию касательно обсуждения вопроса освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

“В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельник, 23 декабря 2019 года”, – говорится в сообщении.