Об этом сообщает The Guardian.
“Мы приняли решение приостановить переговоры на непродолжительное время. Один из участников переговоров в моей команде сдал положительный тест на COVID-19”, – написал Барнье в Twitter.
Также главный британский переговорщик Дэвид Фрост написал, что здоровье переговорных команд – на первом месте.
Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что стороны успеют договориться о принципах дальнейших отношений.
Несмотря на сложные дискуссии по наиболее спорным вопросам, обе стороны стремились заключить сделку до следующей недели, чтобы дать Европейскому парламенту время ратифицировать любое потенциальное решение. На 28 декабря было запланировано возможное экстренное заседание.
Согласно бельгийскому законодательству, те, у кого положительный результат теста на COVID-19, должны находиться в карантине в течение семи дней, в то время как те, кто контактировал с инфицированным человеком, должны оставаться в изоляции в течение десяти дней.
- В октябре Европейский Союз и Великобритания договорились о новом раунде переговоров об условиях торговли после Brexit. Переговоры пройдут на следующей неделе.
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по Brexit.