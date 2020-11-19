Диалог между Евросоюзом и Британией по поводу Brexit приостановили после того, как главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил о подтвердившемся случае коронавируса COVID-19 в европейской делегации.

Об этом сообщает The Guardian.

“Мы приняли решение приостановить переговоры на непродолжительное время. Один из участников переговоров в моей команде сдал положительный тест на COVID-19”, – написал Барнье в Twitter.

Также главный британский переговорщик Дэвид Фрост написал, что здоровье переговорных команд – на первом месте.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что стороны успеют договориться о принципах дальнейших отношений.

Несмотря на сложные дискуссии по наиболее спорным вопросам, обе стороны стремились заключить сделку до следующей недели, чтобы дать Европейскому парламенту время ратифицировать любое потенциальное решение. На 28 декабря было запланировано возможное экстренное заседание.

Согласно бельгийскому законодательству, те, у кого положительный результат теста на COVID-19, должны находиться в карантине в течение семи дней, в то время как те, кто контактировал с инфицированным человеком, должны оставаться в изоляции в течение десяти дней.