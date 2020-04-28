Переговоры между Европейским союзом (ЕС) и бывшим членом ЕС Великобританией о новом торговом соглашении зашли в тупик из-за кризиса COVID-19.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Источники агентства в Брюсселе сообщили, что из-за эпидемии прекратились переговоры ЕС и Великобритании о торговле после Брексита.

“Мы находимся в тупике. Существует множество мелких технических деталей, в которых мы могли бы найти решения. Но по фундаментальным целям каждая сторона пытается достичь своего и различия огромные. Переговоры не могут двигаться дальше без политического толчка”, – сказал один дипломат после переговоров.

В частности, обсуждения вопроса с британским премьером Борисом Джонсоном возобновились неделю назад, но в них быстро возникли противоречия.

Отметим, ЕС и Великобритания должны согласовать новые торговые условия с 2021 года, когда закончится переходный период Великобритании.