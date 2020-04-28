Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Источники агентства в Брюсселе сообщили, что из-за эпидемии прекратились переговоры ЕС и Великобритании о торговле после Брексита.
“Мы находимся в тупике. Существует множество мелких технических деталей, в которых мы могли бы найти решения. Но по фундаментальным целям каждая сторона пытается достичь своего и различия огромные. Переговоры не могут двигаться дальше без политического толчка”, – сказал один дипломат после переговоров.
В частности, обсуждения вопроса с британским премьером Борисом Джонсоном возобновились неделю назад, но в них быстро возникли противоречия.
Отметим, ЕС и Великобритания должны согласовать новые торговые условия с 2021 года, когда закончится переходный период Великобритании.
- Верховная Рада 13 апреля на внеочередном заседании поддержала за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 3279-д. В частности, документом предусматривается сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен – с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.