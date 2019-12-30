Глава "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что переговоры о транзите российского газа через территорию Украины завершены.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

При этом Макогон подчеркнул, что в последние дни от журналистов поступало много вопросов по поводу переговоров с российским “Газпромом”.

“Сегодня в 5.28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с “Газпромом” в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи – своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил”, – пишет он.