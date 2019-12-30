Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
При этом Макогон подчеркнул, что в последние дни от журналистов поступало много вопросов по поводу переговоров с российским “Газпромом”.
“Сегодня в 5.28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с “Газпромом” в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи – своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил”, – пишет он.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.