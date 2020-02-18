В ночь с воскресенья на понедельник, с 29 на 30 марта, Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов необходимо перевести в 03:00 на час вперед.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине время переводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года “О порядке исчисления времени на территории Украины”. Так, переход на “зимнее время” осуществляется в последнее воскресенье октября, а на “летнее” – в последнее воскресенье марта (на час вперед).

Стрелки часов переводят с целью экономии электроэнергии. И начали это делать в 1981 году. Предполагалось, что осенью 2012 года Украина в последний раз переведет время и останется во втором часовом поясе. Но тогда этот вопрос так и не рассмотрели в Кабмине.

После еще не раз поднимался вопрос о том, чтобы остаться на зимнем времени.

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей.

Первой страной в Европе, которая использовала идею “летнего времени” с целью сохранения угля во время войны, стала Германия (с 30 апреля 1916 года) и ее союзники в Первой мировой войне.

Многие страны мира не используют “зимнее” и “летнее” время. Например, Исландия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия. Большинство стран Африки также не переходят на летнее время.

По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летней.