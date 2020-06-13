Несмотря на рост количества новых случаев коронавируса, в данный момент не планируется усиливать карантин на всей территории Украины и снова вводить жесткие ограничительные меры.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Он напомнил, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин.

“Смягчение карантина и рост количества случаев (коронавируса, – ред.), которое сегодня происходит, – это еще раз демонстрирует правильность избранной нашим государством стратегии по внедрению жесткого карантина в начале эпидемии коронавирусной болезни. Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин“, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что ранее были определены три базовых индикатора, по которым определяется готовность областей к смягчению карантина. Решение же об усилении ограничительных мер принимают областные комиссии.

“В областях, где три дня подряд превышен один из этих индикаторов, обязаны провести региональное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, определить причины, почему так происходит. Определить ту сферу экономики, которая дает наиболее негативный результат по распространению коронавируса на территории этой области. И вернуться в сторону уменьшения смягчения карантина, которое было внедрено на предыдущем этапе. В сторону более жестких норм”, – объяснил главный санврач.

(На видео – с 5:00)

МОЗ Украины определяет готовность регионов для смягчения карантина по трем показателям:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должна составлять менее 12 на 100 тыс. человек;

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.