#Буквы излагают основные тезисы его первой речи в статусе главы государства.

Победа демократии

Президент начал свою речь с того, что назвал день своей инаугурации “днем демократии, истории, надежды, обновления и решимости”. Он подчеркнул, что американская демократия испытывалась на прочность, и теперь она приняла вызов и победила.

“Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а демократии. Народ, воля народа были услышаны, и к воле народа прислушались. Мы снова узнали, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала”, — сказал президент.

Байден обратился к своим предшественникам, присутствующим на инаугурации, а также вице-президенту Пенсу Он поблагодарил их за работу, однако подчеркнул, что американская история вершится не отдельными людьми, а народом.

“Я только что принес священную клятву, которую дал каждый из этих патриотов. Присягу впервые принес Джордж Вашингтон. Но американская история зависит не от кого-то из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас, людей, стремящихся к более совершенному союзу. Это великая нация. Мы хорошие люди. И за столетия, сквозь бурю и раздоры, в мир и войну, мы зашли так далеко, но нам еще предстоит многое”, — добавил он.

Вызовы: пандемия, кризис, неравенство

Байден заявил о готовности действовать “быстро и безотлагательно”, чтобы противостоять серьезным вызовам, с которыми столкнулась страна.

“Многое нужно починить, многое восстановить, многих вылечить, многое построить и многого добиться. Немногие люди в истории нашей страны сталкивались с большими вызовами и жили в более трудное и тяжелое время, чем то, в котором мы живем сейчас. Раз в столетие появляется вирус, который незаметно преследует страну. За один год он унес столько жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. Были утрачены миллионы рабочих мест, сотни тысяч предприятий закрыты, призывы к расовой справедливости отбрасывают нас на около 400 лет назад. Большую мечту о справедливости для всех нас не откладываем”, — подчеркнул он.

Также среди вызовов Байден назвал возрастание политического экстремизма, внутреннего терроризма и количества сторонников превосходства белой расы.

“Мы можем исправить ошибки. Мы можем заставить людей работать на хорошей работе. Мы можем обучать наших детей в безопасных школах. Мы можем победить смертельный вирус. Мы можем вознаграждать – вознаграждать труд, восстанавливать средний класс и обеспечивать безопасность для всех в сфере здравоохранения. Мы можем обеспечить расовую справедливость и снова сделать Америку ведущей силой добра в мире”, — сказал он.

Цель — объединиться

По словам Байдена, для преодоления этих проблем американцам необходимо объединиться. Сделать все возможное, чтобы это состоялось, — цель нового президента.

“В другом январе, в первый день 1863 года, Авраам Линкольн подписал прокламацию об эмансипации. Когда он клал перо на бумагу, президент сказал: “Если мое имя когда-нибудь войдет в историю, это будет за этот поступок, и вся моя душа будет в нем”. Сегодня, в этот январский день, вся моя душа находится в том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом деле. Объединимся для борьбы с врагами, с которыми мы сталкиваемся, гневом, обидой и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработицей и безнадежностью. В единстве мы можем делать великие дела, важные дела”, — заявил он.

Байден подчеркнул, что сегодня, когда американское общество настолько разобщено, слова о единстве могут показаться глупой фантазией. Но он уверен, что Америка всегда боролась за свои идеалы и противостояла “уродливой” реальности, сможет это и теперь.

“Мы можем видеть в друг друге не противников, но соседей. Мы можем относиться друг к другу с достоинством и уважением. Мы можем объединить усилия, прекратить крики и снизить градус. [..] Если мы это сделаем, я гарантирую, мы не проиграем. Мы никогда, никогда, никогда не терпели неудач в Америке, когда действовали вместе”, — подчеркнул он.

Президент призвал американцев заново научиться слышать друг друга, и не превращать разногласие по любому поводу в тотальную войну.

“Мои сограждане-американцы, мы должны отличаться от этого. Америка должна быть лучше, чем это, и я считаю, что Америка намного лучше, чем это”, — подчеркнул Байден.

Он вспомнил о том, как достраивали Капитолий в разгар гражданской войны. О том, как противники суфражисток препятствовали их протестам — отметив, что сегодня мы поздравляем Камалу Харрис, первую женщину-вице-президента, а значит, времена меняются.

Вспоминая штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа две недели назад, он подчеркнул: насилием демократию не победить.

“Бунтующая толпа подумала, что они могут использовать насилие, чтобы сделать волю людей неуслышанной, остановить работу нашей демократии, прогнать нас с этой священной земли. Этого не произошло. Этого никогда не случится, ни сегодня, ни завтра. Никогда”, — подчеркнул президент.

Несогласным с победой

Байден поблагодарил всех, кто поддерживал его, и обратился к тем, кто не согласен с его победой.

Он подчеркнул, что быть несогласным — это нормально, и пообещал, что станет президентом для всех американцев.

“Если вы все еще не согласны, пусть будет так. Это демократия. Это Америка. Право на мирное несогласие. Это, пожалуй, самая сильная сторона нашей страны, находящаяся под защитой нашей республики. Тем не менее, услышьте меня ясно: разногласия не должны вести к разобщению. И я клянусь вам в этом, я буду президентом всех американцев, всех американцев. И я обещаю вам, что буду бороться за тех, кто меня не поддержал, так же, как и за тех, кто поддержал”, — сказал он.

Он подчеркнул, что понимает обеспокоенность граждан, связанную, в том числе, с обильным потоком дезинформации и тревогой из-за последствий кризиса. Но решение этой ситуацию, говорит он, не в том, чтобы разделиться на “своих” и “чужих”.

“Ответ не в том, чтобы обращаться внутрь себя, уходить в конкурирующие фракции, не доверяя или не полагаться на тех, кто похож или не похож на вас, ходит в ту же церковь, узнает новости из того же источника. Мы должны положить конец этой негражданской войне, в которой красный цвет противопоставлен синему (цвета Демократической и Республиканской партий — ред.), противостоянию городов и пригородов, консервативного и либерального”, — добавил он.

Восстановление взаимодействия с миром

Байден подчеркнул, что американцам нужно встретить вызовы, в том числе, связанные с пандемией как нация. Он намекнул на восстановление сотрудничества с мировыми организациями. Напомним, при Трампе США перестала финансировать ВОЗ и вышла из Трансатлантического союза.

“Мы восстановим наши союзы и снова вступим в контакт с миром. Не для решения вчерашних вызовов, а для решения сегодняшних и завтрашних вызовов. И мы будем руководствоваться не только примером нашей силы, но и силой нашего примера. Мы будем сильным и надежным партнером во имя мира, прогресса и безопасности”, — сказал он.

Памяти жертв пандемии

Во время своего первого выступления в роли президента призвал помолиться за тех, кто стал жертвами пандемии COVID-19.

“Я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в момент безмолвной молитвы, чтобы вспомнить всех тех, кого мы потеряли в прошлом году из-за пандемии, этих 400 тысяч соотечественников-американцев — мам, пап, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей и сослуживцев”, — призвал он.

Итоги

Завершая свое выступление, Байден повторил, что США сталкиваются с многочисленными проблемами: атакой на демократию и правду, пандемией, неравенством, расизмом, климатическим кризисом и другими. Он призвал американцев к совместной работе над тем, чтобы преодолеть это, и сделать историю их страны великой.