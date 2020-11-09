Об этом он пишет #Буквам.

По его мнению, при президентстве Байдена США начнут возвращаться к традиционной для себя роли мирового лидера.

“Это означает еще и то, что отношения США и цивилизованного мира в целом с авторитарными режимами будут определяться ценностной шкалой, а не личными симпатиями и антипатиями президента или его экономическими расчетами и обидами, нередко весьма фантастическими. И да, это позволит несколько успокоиться Пекин и заставит поволноваться Кремль. Но и не только”, – пишет Портников.

Победа Байдена, по словам журналиста, означает постепенное угасание популизма, неэффективность которого была доказана в первые месяцы пандемии, а конструкторы Зеленского смогли проехаться в хвосте этой кометы, когда она уже теряла блеск.

“И сейчас, после президентских выборов в США, мы можем констатировать, что этот популистский проект вступил в период полураспада и уже в 2021 году Украине придется пройти путь кардинального переформатирования власти просто ради собственного выживания. Я не знаю каким будет этот путь – может быть, досрочные президентские выборы при консолидации элит и отсечении маргинальных с точки зрения Запада олигархов, может быть – досрочные парламентские выборы, задачей которых будет превращение президента в номинальную фигуру при сосредоточении власти в парламенте и правительстве. Но то что это – окончания проекта, скоро станет очевидным для всех, кроме Зеленского”, – подытожил Портников.