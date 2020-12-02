Вчера на НСК Олимпийский в Киеве прошел футбольный матч между командами "Шахтер" и "Реал". Поединок закончился победой украинского.

#Буквы предлагают посмотреть видео голов.

Матч стартовал в 19:55.

Составы команд:

“Шахтер”: Трубин, Матвиенко, поздравляю, Бондарь, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентиньо, Фернандо

“Реал”: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Мэнди, Едегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Марсело, Каземиро, Диас, Аррибас, Чуст, Иско, Винисиус.

В первом тайме голов не было.

А вот уже на 57-й минуте игры “горняки” забили гол в ворота мадридцев. Это сделал Дентиньо, который вышел на замену в первом тайме вместо Мораес.

Фото: “Шахтер”

Второй гол “Шахтер” забил на 82-й минуте – это сделал Манор Соломон.

“Горняки” набрали 7 очков и потеснили Реал со второго места благодаря двум победам над мадридцами в личных матчах.

Интересно, что “Шахтер” уже играл с “Реалом” в одной группе – это происходило во время Лиги Чемпионов 2016-17. Первый матч в Мадриде завершился проигрышем для “горняков” (4:0), во время второй встречи во Львове футболисты Шахтера смогли немного реабилитироваться (3:4), но по итогу все же проиграли (0:4).