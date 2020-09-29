20 сентября в 20:00 состоялась онлайн-церемония награждения победителей международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В этом году из карантинные условия “Коронация слова” не смогла провести традиционную церемонию награждения, которая к тому же должна была быть празднично-юбилейной – конкурса исполняется 20 лет. Поэтому организаторы прибегли к новому формату – онлайн-церемонии. Посмотреть церемонию онлайн можно на youtube-канале “Коронации слова” – https://www.youtube.com/watch?v=C6RFOm0rBe8.

Победители “Коронации слова” -2020 в номинации “Киносценарии”:

1 премия — “Подвійний імельман” Ирен Роздобудько (Киев-Донецк)

2 премия — “Кіготь і Велика Ханум” Ирен Роздобудько (Киев-Донецк), “На тому боці” Юрий Леута и Наталья Блок (Киев)

3 премия — “На крилах слави” Николай Кирильчук (Ровно)

Дипломанты-финалисты:

“Гідра” Ярослав Яриш (с.Раливка, Львовская обл.)

“По той бік невимовності” Кирилл Устюжанин (Киев)

“34 сонячні дні і один похмурий” (Киносценарий по одноименной повести Оли Русин) Валерий Пузик (Одесса) и Оля Русина (Киев)

“Остання пісня Зозулі” Олесь Гриб (Киев)

Дипломанти:

“Сіверщина 1659” Анатолий покрошенного (Чернигов) и Олег Миколайчук (Киев)

“Винахід століття” Юрий Багрянцев (Киев)

“Безхатько” Алексей Мазур (Днепр)

“Дорога” Ярослав Мельник (Вильнюс) и Ольга Самолевская (Киев)

“Мій коханий віконт” Елена Терещенко (Чернигов)

“Дистанція” Андрей Евстратенко и Алексей Уманский (Киев)

“Вполювати рідкісного звіра” Денис Кушнарев (Киев)

“По чім сьогодні мільйонери?” Олесь Гриб (Киев)

“Червоні маки Олега Стадніка” Леся Туровская (Киев)

“Серце птаха” Елена Шарманова (Киев)

Специальные награды:

Спецвидзнака за музыкальный жанр от Национального академического театра оперетты — “Старі пеньки” Сергей Замченко (Сумы)

Специальная награда от Национального университета им. Т. Шевченко за лучший историко-патриотический киносценарий — “Чорна княгиня” Марія Ткачівська (Івано-Франківськ)

Специальная награда от Национального университета им. Т. Шевченко за лучший историко-патриотический киносценарий — “Факультет всезагальної любові” Александр Есаулов (Ирпень)

Специальная награда генерального продюсера Ровенского международного кинофестиваля “Город Мечты” Александра Гладунова — “Волинь 43-44” Василий Щеглюк (Львов)

Спецвидзнака за интеллектуальный юмор от Национального университета им. Т.Г.Шевченко — “Домашнє ув’язнення” Татьяна Дончева (с. Новые Петровцы, Киевская обл.)

Спецвидзнака за интеллектуальный юмор от Национального университета им. Т.Г.Шевченко — “Криваві танці у Кутах” Владислав Ивченко (Суммы)

Спецвидзнака за интеллектуальный юмор от Национального университета им. Т.Г.Шевченко — “Чари” Соломия Кривенко (Львов)

Специальная награда в честь светлой памяти Владимира Ивасюка — “На крилах слави” Николай Кирильчук (Ровно)

Лучший сценарий к короткометражного фильма — “Частинка світла” Анна Смелый (Киев)

Спецвидзнака “Симпатия Одесской киностудии” — “Кіготь і Велика Ханум” Ирен Роздобудько (Киев-Донецк)

Лучший телесериал — “Це моє місто” Татьяна Дончева (с.Новые Петровцы, Киевская обл.)

Международный литературный конкурс “Коронация слова”, история успеха которого насчитывает уже 20 лет, является самым престижным украинским конкурса, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.

Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.