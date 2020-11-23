Церемонию можно посмотреть онлайн на youtube-канале “Коронации слова” –
Вот имена авторов пьес, из которых появятся новые представления в украинских театрах:
- 1 премия – “Зверь” Наталья Игнатьева (Запорожье)
- 2 премия – “Бытие, небытие и немного психоанализа” Андрей Загребельный (Киев)
- 3 премия – “Карамель” Наталья Игнатьева (Запорожье)
Дипломанты-финалисты
- “Женские судьбы, расстреляны войной” Светлана Спасиба (c. Германовка, Киевская обл.)
- “Двенадцатый апостол” Виктор Рыбачук (Винница)
- “Король-Шут” Неда Нежданная (Киев)
- “Когда остановились часы” Юрий Власовец (Авдеевка)
- “Где живут львовские драконы?” Оксана Дуплий (Черкассы)
- “Интеллигенция” Владимир Гильчук (Нежин)
- “Я человек богини” Геллады Самойленко (Донецк / Киев)
Дипломанты
- “Смертью смерть поправ” Николай Гончарук (Черноморск)
- “Dupa morelli” Власть Друзд (Киев)
- “Китайские церемонии” Артур Закордонець (Хмельницкая обл.)
- “Два конца, два кольца” Дмитрий Наумов, Тарас Боровок (Киев)
- “Контрабас разбушевался” Александр Володарский (Киев)
- “Быть человеком” Денис Дикий (Киев)
- “Галя, ци-нация” Владимир Нянькин (Сумы)
Специальные награды
Спецвидзнака от Дебют-газеты – “Вчерашний суп” Анна Багрова (София (Болгария) / Киев (Украина)
Специальная награда от Риммы Зюбиной – “Пансионат для престарелых” Юлия Бондарюк (Киев)
Специальная награда от Украинского радио “Радиообрии коронованного слова” – “Двенадцатый апостол” Виктор Рыбачук (Винница)
Специальная награда от Украинского радио “Радиообрии коронованного слова” – “Где живут львовские драконы?” Оксана Дуплий (Черкассы)
Специальная награда от Киевского Дворца детей и юношества – “Живи, книга!” Ольга Пономаренко (с. Бубновская Слободка, Черкасская обл.)
Спецвидзнака “Международный выбор. Словакия” – “Марианна и ее мужчины” Екатерина Мусиенко (Слиач (Словакия) / Кривой Рог (Украина)
Международный литературный конкурс “Коронация слова”, история успеха которого насчитывает 20 лет, является самым престижным украинским проектом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен. Среди наиболее популярных современных драматургов – Александр Гаврош, Валентин Тарасов, Виктор Рыбачук, Марина Смилянец, Людмила Говийна, Неда Нежданная, Надежда Симчич, Павел Арье, Юрий Васюк и многие другие.
Современная драматургия, чувствуя новую эпоху и дыхание общества, постепенно трансформируется. На конкурс поступает много драйвовых, хайпових, иногда провокационных произведений.
Более 50-ти театральных постановок осуществлено по пьесам лауреатов и дипломантов “Коронации слова” в Украине и за ее пределами (США, Болгария, Финляндия), 2 мюзиклы поставлено на либретто авторов “Коронации слова” с гастролями по всей Украине.
“Коронация слова” совместно с Центром искусств “Новый украинский театр” основали фестиваль современной драматургии «Новая пьеса».
В оценках литературоведов, например, Академика Николая Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины: “Коронация слова” создала “Третью волну” в истории украинской литературы.
“Коронация слова” – “Уникальный литературный и мультимедийный проект, которому нет аналогов в мире” (по словам Коэльо).
Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.
Приглашаем Вас творить, присылать на конкурс рукописи и выигрывать!
Подробная информация на сайте в условиях участия http://koronatsiya.com/umovi-uchasti
Конечная дата ПРИЕМА РУКОПИСЕЙ – 1 ДЕКАБРЯ!