22 ноября в 20:00 состоялась онлайн-церемония награждения победителей международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Пьесы".

Церемонию можно посмотреть онлайн на youtube-канале “Коронации слова” –

Вот имена авторов пьес, из которых появятся новые представления в украинских театрах:

1 премия – “Зверь” Наталья Игнатьева (Запорожье)

2 премия – “Бытие, небытие и немного психоанализа” Андрей Загребельный (Киев)

3 премия – “Карамель” Наталья Игнатьева (Запорожье)

Дипломанты-финалисты

“Женские судьбы, расстреляны войной” Светлана Спасиба (c. Германовка, Киевская обл.)

“Двенадцатый апостол” Виктор Рыбачук (Винница)

“Король-Шут” Неда Нежданная (Киев)

“Когда остановились часы” Юрий Власовец (Авдеевка)

“Где живут львовские драконы?” Оксана Дуплий (Черкассы)

“Интеллигенция” Владимир Гильчук (Нежин)

“Я человек богини” Геллады Самойленко (Донецк / Киев)

Дипломанты

“Смертью смерть поправ” Николай Гончарук (Черноморск)

“Dupa morelli” Власть Друзд (Киев)

“Китайские церемонии” Артур Закордонець (Хмельницкая обл.)

“Два конца, два кольца” Дмитрий Наумов, Тарас Боровок (Киев)

“Контрабас разбушевался” Александр Володарский (Киев)

“Быть человеком” Денис Дикий (Киев)

“Галя, ци-нация” Владимир Нянькин (Сумы)

Специальные награды

Спецвидзнака от Дебют-газеты – “Вчерашний суп” Анна Багрова (София (Болгария) / Киев (Украина)

Специальная награда от Риммы Зюбиной – “Пансионат для престарелых” Юлия Бондарюк (Киев)

Специальная награда от Украинского радио “Радиообрии коронованного слова” – “Двенадцатый апостол” Виктор Рыбачук (Винница)

Специальная награда от Украинского радио “Радиообрии коронованного слова” – “Где живут львовские драконы?” Оксана Дуплий (Черкассы)

Специальная награда от Киевского Дворца детей и юношества – “Живи, книга!” Ольга Пономаренко (с. Бубновская Слободка, Черкасская обл.)

Спецвидзнака “Международный выбор. Словакия” – “Марианна и ее мужчины” Екатерина Мусиенко (Слиач (Словакия) / Кривой Рог (Украина)

Международный литературный конкурс “Коронация слова”, история успеха которого насчитывает 20 лет, является самым престижным украинским проектом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен. Среди наиболее популярных современных драматургов – Александр Гаврош, Валентин Тарасов, Виктор Рыбачук, Марина Смилянец, Людмила Говийна, Неда Нежданная, Надежда Симчич, Павел Арье, Юрий Васюк и многие другие.

Современная драматургия, чувствуя новую эпоху и дыхание общества, постепенно трансформируется. На конкурс поступает много драйвовых, хайпових, иногда провокационных произведений.

Более 50-ти театральных постановок осуществлено по пьесам лауреатов и дипломантов “Коронации слова” в Украине и за ее пределами (США, Болгария, Финляндия), 2 мюзиклы поставлено на либретто авторов “Коронации слова” с гастролями по всей Украине.

“Коронация слова” совместно с Центром искусств “Новый украинский театр” основали фестиваль современной драматургии «Новая пьеса».

В оценках литературоведов, например, Академика Николая Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины: “Коронация слова” создала “Третью волну” в истории украинской литературы.

“Коронация слова” – “Уникальный литературный и мультимедийный проект, которому нет аналогов в мире” (по словам Коэльо).

Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.

Приглашаем Вас творить, присылать на конкурс рукописи и выигрывать!

Подробная информация на сайте в условиях участия http://koronatsiya.com/umovi-uchasti

Конечная дата ПРИЕМА РУКОПИСЕЙ – 1 ДЕКАБРЯ!