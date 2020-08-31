Победителем международного питчинга Boat Meeting на 49-й "Молодости" стал проект "Герой нашего времени" / "A Hero of Our Time" режиссера и продюсера Мирака Атабея из Турции.

Проект получит сертификат на сумму 10 000 долларов от компании Star Media на постпродукцию.

За приз боролись десять проектов из Украины (два проекта в копродукции с Польшей и Францией соответственно), Казахстана, Турции, Чехии и Албании, Латвии.

Boat Meeting прошел в рамках 49-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость” в FEDORIV HUB.

Членами жюри стали:

• главная продюсер сериалов и фильмов канала “1+1” Елена Еремеева (Украина);

• продюсер кинокомпании Star Media Алексей Терентьев (Украина);

• независимый продюсер, соучредитель кинокомпании Bord Cadre films Дан Векслер (Швейцария) (онлайн).

Стоит отметить, что 49-й международный кинофестиваль “Молодость” объявил победителей. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.