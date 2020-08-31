Проект получит сертификат на сумму 10 000 долларов от компании Star Media на постпродукцию.
За приз боролись десять проектов из Украины (два проекта в копродукции с Польшей и Францией соответственно), Казахстана, Турции, Чехии и Албании, Латвии.
Boat Meeting прошел в рамках 49-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость” в FEDORIV HUB.
Членами жюри стали:
• главная продюсер сериалов и фильмов канала “1+1” Елена Еремеева (Украина);
• продюсер кинокомпании Star Media Алексей Терентьев (Украина);
• независимый продюсер, соучредитель кинокомпании Bord Cadre films Дан Векслер (Швейцария) (онлайн).
Стоит отметить, что 49-й международный кинофестиваль “Молодость” объявил победителей. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.