Об этом она сообщает CNN.

Всего в конкурсе принимали участие более 50 девушек.

Второе место заняла мисс Айдахо Ким Лейн, а третье – мисс Оклахома Мэрайя Джейн Дэвис.

Судьи выбрали Бранч за ее ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы объединить страну.

“Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться самой нацией, нам придется подавать лучший пример”, – сказала она.

В интервью Бранч рассказала, что ее отец был заключен на 10 лет. Его опыт вдохновил ее выступать за реформу уголовной юстиции, и в 2018 году она встретилась с президентом Дональдом Трампом и другими чиновниками, чтобы обсудить меры по реинтеграции бывших заключенных в общество после их освобождения.

Ася Бранч стала первой афроамериканкой, которая удостоена звания “Мисс Миссисипи”, а также первой афроамериканкой, представлявшей штат на ежегодном конкурсе. Теперь, после того как она получила звание “Мисс США”, Бранч переедет в Нью-Йорк, где будет представлять различные благотворительные организации.

Бранч будет представлять США на конкурсе “Мисс Вселенная”

Ася Бранч изучала радиожурналистику в Университете штата Миссисипи, где получила степень бакалавра. В ее планах получить докторскую степень в области права.