Об этом она сообщает CNN.

Всего в конкурсе принимали участие более 50 девушек.

Второе место заняла мисс Айдахо Ким Лейн, а третье – мисс Оклахома Мэрайя Джейн Дэвис.

Судьи выбрали Бранч за ее ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы объединить страну.

“Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться самой нацией, нам придется подавать лучший пример”, – сказала она.

