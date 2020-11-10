Об этом она сообщает CNN.
Всего в конкурсе принимали участие более 50 девушек.
Второе место заняла мисс Айдахо Ким Лейн, а третье – мисс Оклахома Мэрайя Джейн Дэвис.
#MissUSA 2020 is….Mississippi!!! pic.twitter.com/zyH7yoTSgZ
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
“Who are you!?” #missusa pic.twitter.com/DoxnKCWYIQ
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Судьи выбрали Бранч за ее ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы объединить страну.
“Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться самой нацией, нам придется подавать лучший пример”, – сказала она.
Final question: Mississippi#MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/px7pneC4PY
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Final statement: Mississippi #MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/kbFDp3qmLA
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
В интервью Бранч рассказала, что ее отец был заключен на 10 лет. Его опыт вдохновил ее выступать за реформу уголовной юстиции, и в 2018 году она встретилась с президентом Дональдом Трампом и другими чиновниками, чтобы обсудить меры по реинтеграции бывших заключенных в общество после их освобождения.
Ася Бранч стала первой афроамериканкой, которая удостоена звания “Мисс Миссисипи”, а также первой афроамериканкой, представлявшей штат на ежегодном конкурсе. Теперь, после того как она получила звание “Мисс США”, Бранч переедет в Нью-Йорк, где будет представлять различные благотворительные организации.
“Who are you!?” #missusa pic.twitter.com/DoxnKCWYIQ
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Бранч будет представлять США на конкурсе “Мисс Вселенная”
Ася Бранч изучала радиожурналистику в Университете штата Миссисипи, где получила степень бакалавра. В ее планах получить докторскую степень в области права.
- Победительницей конкурса красоты “Мисс мира-2019” стала представительница Ямайки — 23-летняя Тони-Энн Сингх.