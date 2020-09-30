Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2021 году", согласно которому в следующем году украинцев ждут дополнительные выходные.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Отмечается, что рабочие дни переносятся с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году: 7 января – Рождества Христова, 24 августа – Дня независимости Украины и 14 октября – Дня защитника Украины.

В частности, Кабмин рекомендует для работников с пятидневной рабочей неделе с двумя выходными дням (в субботу и воскресенье) перенести рабочие дни с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Специальный режим работы банков и их учреждений в этот день определяет Нацбанк.

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