Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Отмечается, что рабочие дни переносятся с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году: 7 января – Рождества Христова, 24 августа – Дня независимости Украины и 14 октября – Дня защитника Украины.
В частности, Кабмин рекомендует для работников с пятидневной рабочей неделе с двумя выходными дням (в субботу и воскресенье) перенести рабочие дни с:
- пятницы 8 января на субботу 16 января;
- понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
Специальный режим работы банков и их учреждений в этот день определяет Нацбанк.
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- 1 сентября, после почти полугодового перерыва, маленькие украинцы пошли в школу. Однако из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах продлили каникулы, в некоторых детей уже переводят на смешанную форму обучения, а в некоторых задумались о вынужденных каникулах. #Буквы разбирались, сколько в этом учебном году будут отдыхать школьники.