Об этом сообщают #Буквы.
Так, пресс-служба ОПУ процитировала сегодняшнее заявление Владимира Зеленского, которое он озвучил в своем новом “влоге из самоизоляции”.
Глава государства сообщил, что нашу страну “пытались втянуть во внутренние дела” Соединенных Штатов Америки, однако это не удалось сделать. В связи с этим Зеленский отметил: “Украина достойно прошла этот путь и несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США”.
Глава государства употребил именно слово “двухпалатная”. Данную цитату распространил Офис президента на своем официальном сайте, а также в социальных сетях.
Спустя некоторое время в пресс-службе ОПУ, видимо, осознали ошибку, удалили предыдущие посты в соцсетях и опубликовали новые с “двухпартийной” поддержкой.
Например, в Twitter пост о “двухпалатной” поддержке был опубликован в 19:46. Впоследствии его удалили и опубликовали новый, исправленный, в 21:31.
В Facebook также уже опубликован исправленный пост.
В то же время заявление о “двухпалатной” поддержке США до недавнего времени можно было увидеть в официальном Telegram-аккаунте ОПУ. Публикацию уже также исправили.
В кэше Google можно найти первоначальную публикацию этой новости на сайте ОПУ. В ней говорилось о “двухпалатной” поддержке США.
Теперь же слово “двухпалатная” исчезло из публикации.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский неправильно написал название Канады, обращаясь к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо: вместо “Canada” было написано “Canadia”
- Пресс-служба президента Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады в отчете о его визите в эту страну.
- Также пресс-служба Владимира Зеленского допустила ошибку в названии страны, в которую совершил визит глава государства, назвав Латвию Литвой.