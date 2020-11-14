Офис президента Украины Владимира Зеленского распространил в социальных сетях сообщение о "двухпалатной" поддержке США. Хотя правильно называть ее "двухпартийной".

Об этом сообщают #Буквы.

Так, пресс-служба ОПУ процитировала сегодняшнее заявление Владимира Зеленского, которое он озвучил в своем новом “влоге из самоизоляции”.

Глава государства сообщил, что нашу страну “пытались втянуть во внутренние дела” Соединенных Штатов Америки, однако это не удалось сделать. В связи с этим Зеленский отметил: “Украина достойно прошла этот путь и несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США”.

Глава государства употребил именно слово “двухпалатная”. Данную цитату распространил Офис президента на своем официальном сайте, а также в социальных сетях. Спустя некоторое время в пресс-службе ОПУ, видимо, осознали ошибку, удалили предыдущие посты в соцсетях и опубликовали новые с “двухпартийной” поддержкой.

Например, в Twitter пост о “двухпалатной” поддержке был опубликован в 19:46. Впоследствии его удалили и опубликовали новый, исправленный, в 21:31.

В Facebook также уже опубликован исправленный пост.

В то же время заявление о “двухпалатной” поддержке США до недавнего времени можно было увидеть в официальном Telegram-аккаунте ОПУ. Публикацию уже также исправили.

В кэше Google можно найти первоначальную публикацию этой новости на сайте ОПУ. В ней говорилось о “двухпалатной” поддержке США.

Теперь же слово “двухпалатная” исчезло из публикации.