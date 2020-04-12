Глава Правительства разместил в cоцсетях поздравление христианам западного обряда с Пасхой.

В своем поздравлении по случаю католической Пасхи Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с гибридным праздником, вобравшим в себя признаки рождения Иисуса Христа и его воскресение.

“Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой! Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение… Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа”, – говорится в поздравлении.

Отметим, праздник Рождества, которое знаменует рождение Иисуса Христа, католики отмечают 25 декабря, а через две недели после этого – и христиане восточного обряда. В то же время, Пасха установлена в честь Воскресения Иисуса Христа. Католическая церковь отмечает Пасху в 2020 году в воскресенье, 12 апреля. Восточные христиане – через неделю, 19 апреля.

Спустя несколько часов Шмыгаль внес правки в публикации. Теперь поздравление выглядит вот так: “Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить воскресение Христа. Но, к сожалению, не в этом году”.