В СМИ рассказали, как волонтеры привезли еду в санаторий Новых Санжар украинцам, эвакуированным из Китая.

Об этом сообщает корреспондент телеканала “Настоящее время” Владимир Рунец на своей странице в Facebook.

“Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли”, – написал он.

На опубликованной фотографии видно гранаты, апельсины, кофе, конфеты и кока-колу.

По словам Рунца, переселенцы при передаче продуктов сказали, что “их уже обвиняли, что война началась из-за них, а теперь людей обвиняют, что вирус из-за них”

Также журналист добавил, что переселенцы отказались от интервью.

ОБНОВЛЕНО 18:00: В материале “112-го канала” утверждается, что помощь для эвакуированных была доставлена волонтерами Красного Креста. В свою очередь корреспондент “Настоящего времени” Владимир Рунец поинтересовался, когда “112-й канал” извинится за дезинформацию о Красном Кресте. В данный момент #Буквы выясняют в Красном Кресте, действительно ли волонтеры организации доставили эвакуированным украинцам продукты. “Представители и полтавского отделения, и наш генеральный директор, все находятся там. Самая достоверная информация, так сказать из первых уст, будет завтра утром”, – сообщили в приемной “Красного креста”.