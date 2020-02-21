Об этом сообщает корреспондент телеканала “Настоящее время” Владимир Рунец на своей странице в Facebook.
“Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли”, – написал он.
На опубликованной фотографии видно гранаты, апельсины, кофе, конфеты и кока-колу.
По словам Рунца, переселенцы при передаче продуктов сказали, что “их уже обвиняли, что война началась из-за них, а теперь людей обвиняют, что вирус из-за них”
Также журналист добавил, что переселенцы отказались от интервью.
ОБНОВЛЕНО 18:00:
В материале “112-го канала” утверждается, что помощь для эвакуированных была доставлена волонтерами Красного Креста.
В свою очередь корреспондент “Настоящего времени” Владимир Рунец поинтересовался, когда “112-й канал” извинится за дезинформацию о Красном Кресте.
В данный момент #Буквы выясняют в Красном Кресте, действительно ли волонтеры организации доставили эвакуированным украинцам продукты.
“Представители и полтавского отделения, и наш генеральный директор, все находятся там. Самая достоверная информация, так сказать из первых уст, будет завтра утром”, – сообщили в приемной “Красного креста”.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.