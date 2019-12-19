Об этом он заявил во время пресс-конференции журналисту “Первого канала”.
Путин отметил, что считает переговоры в Минске и договоренности, которые были там подписаны, единственным шансом для стабилизации ситуации на Востоке Украины.
Путин подчеркнул, что не только он, но и другие участники “нормандского саммита” согласны с тем, что закону об особом статусе Донбасса необходимо придать постоянный статус, имплементировав в Конституцию.
Также он считает, что Киеву по-прежнему нужен “прямой диалог с Донбассом”.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.