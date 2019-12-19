Президент России Владимир Путин заявил, что был расстроен, услышав о предложении украинского лидера Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашение, поскольку это приведет к тупику.

Об этом он заявил во время пресс-конференции журналисту “Первого канала”.

Путин отметил, что считает переговоры в Минске и договоренности, которые были там подписаны, единственным шансом для стабилизации ситуации на Востоке Украины.

Путин подчеркнул, что не только он, но и другие участники “нормандского саммита” согласны с тем, что закону об особом статусе Донбасса необходимо придать постоянный статус, имплементировав в Конституцию.

Также он считает, что Киеву по-прежнему нужен “прямой диалог с Донбассом”.