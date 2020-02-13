Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал первые кадровые перестановки, связанные с выходом страны из состава Европейского союза.
Так в четверг, 13 февраля, покинул свой пост министр финансов, канцлер казначейства Саджид Джавид. Через несколько недель он должен был впервые за время своей работы представить бюджет. На этом посту его заменит бывший секретарь Brexit Стивен Барклай.
Помимо этого, были уволены пятеро министров.
— министр окружающей среды Тереза Вильерс;
— министр по делам бизнеса Андреа Лидсом;
— министр по вопросам Северной Ирландии Джулиан Смит;
— министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Никки Морган;
— министр жилищного строительства Эстер МакВей.
- 31 января в 23:00 Великобритания официально покинула Европейский союз. Спустя более трех лет после референдума Brexit состоялся.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выход Великобритании из Еврпоейского Союза не принесет никаких изменений для Украины.