Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выхода страны из Европейского союза начал кадровые перестановки в правительстве. Уже уволены шесть министров.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал первые кадровые перестановки, связанные с выходом страны из состава Европейского союза.

Так в четверг, 13 февраля, покинул свой пост министр финансов, канцлер казначейства Саджид Джавид. Через несколько недель он должен был впервые за время своей работы представить бюджет. На этом посту его заменит бывший секретарь Brexit Стивен Барклай.

Помимо этого, были уволены пятеро министров.

— министр окружающей среды Тереза ​​Вильерс;

— министр по делам бизнеса Андреа Лидсом;

— министр по вопросам Северной Ирландии Джулиан Смит;

— министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Никки Морган;

— министр жилищного строительства Эстер МакВей.