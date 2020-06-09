Правоохранители заочно сообщили о подозрении одному из предполагаемых организаторов массовой перестрелки в Броварах (Киевская область).

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Во вторник, 9 июня, правоохранители провели обыски по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, “черновые” записи.

Одному из организаторов заочно сообщили о подозрении.

“Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Броварах утром 29 мая произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Качура заявил, что к перестрелке в Броварах причастна фирма экс-заместителя министра внутренних дел.

К вечеру 29 мая стало известно, что по делу о перестрелке был задержан 21 человек. Одного из них идентифицировали пользователи Сети. Позднее глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в полиции установили еще 39 человек, которые могли быть причастны к перестрелке.

Правоохранители открыли несколько уголовных производств по факту перестрелки в Броварах. Действия участников дополнительно квалифицированы как покушение на массовое убийство.

По состоянию на 31 мая 13 подозреваемым были избраны меры пресечения. 2 июня правоохранители задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом по делу о перестрелке.