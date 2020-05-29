Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
“В Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки в Броварах. Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников инцидента. Сейчас задержаны 11 человек”, – сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
Также правоохранители уточнили информацию о пострадавших. По последним данным МВД, огнестрельные ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.
Позже в Telegram-канале МВД появилась информация о том, что в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.
“Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары”, – сообщили в МВД.
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